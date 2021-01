Bari: approvato in Giunta il progetto BRT per candidatura al MIT

(FERPRESS) – Bari, 15 GEN – Questa mattina la giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit), completo di dossier di candidatura per accedere alle risorse destinate al trasporto rapido di massa ad impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

