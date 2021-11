Bari: approvata progettazione definitiva nuovo servizio bike sharing

(FERPRESS) – Bari, 12 NOV – È stato firmato dal responsabile della misura del servizio di bike sharing di prossima realizzazione, il verbale che sancisce l’avvio delle attività di progettazione esecutiva che vedrà l’azienda appaltatrice – Sitael spa – impegnata nella realizzazione e nell’implementazione del servizio di bike sharing, operato a marchio Vaimoo sul territorio cittadino.

Nelle prossime settimane, quindi, espletato l’iter procedurale per le necessarie autorizzazioni sovracomunali, utili alla predisposizione delle postazioni dedicate, si potrà procedere alla stipula del contratto e alla definizione dei termini specifici del servizio che sarà successivamente presentato e messo a disposizione dei cittadini.

