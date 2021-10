Barcolana: piano straordinario per ferrovie e Tpl

(FERPRESS) – Trieste, 4 OTT – Consentire al pubblico di raggiungere agevolmente Trieste per il grande evento velico, ma anche di lasciare la città senza difficoltà dopo la Barcolana, per

permettere a tutti di potersi godere senza disagi lo spettacolo della regata fruendo dei mezzi pubblici e del sistema intermodale straordinario messo a punto per l’occasione dalla Regione, in

collaborazione con il Comune, con i concessionari del Tpl, con Trenitalia, con Trieste Airport e con la Società velica di Barcola e Grignano. Questo l’obiettivo del Piano Tpl ideato per assicurare un facile accesso alla città e alle Rive, ma anche gli spostamenti dal territorio regionale e da fuori regione, nonché i rientri, in occasione della 53a Barcolana, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-pandemia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/10/2021 h 15:59 - Riproduzione riservata