Barcellona: un mese di attività per la prima linea totalmente elettrica della città

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – Quest’estate la linea H16 (Pg. Zona Franca – Fòrum / Campus Besòs) è diventata la prima linea di autobus urbani ad alta richiesta a Barcellona e in Spagna che opera interamente con veicoli a propulsione elettrica ad alta capacità: gli articolati Solaris e Irizar che possiamo vedere ogni giorno con i pantografi schierati nei punti di carico situati su Carrer Cisell, nel quartiere di Marina del Prat Vermell, e su Avinguda Eduard Maristany, nell’area del Forum.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it