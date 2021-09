Barcellona: TMB commissiona 210 bus elettrici e ibridi per la decarbonizzazione della flotta

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha deliberato nelle scorse settimane la gara indetta per la fornitura degli autobus ecologici con cui proseguirà il ringiovanimento della flotta e la progressiva sostituzione dei veicoli diesel in linea con l’obiettivo di adottare energia pulita. I nuovi veicoli, che saranno messi in servizio tra il 2022 e il 2024, sono stati assegnati in sei lotti a cinque principali costruttori che saranno responsabili della fornitura di un totale di 210 mezzi, di cui nel 2022 se ne aggiungeranno 166, il volume più alto degli ultimi 15 anni.

Pubblicato da AB il: 20/9/2021