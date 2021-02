Barcellona: TMB avvia gara per 210 autobus elettrici e ibridi come parte del piano di rinnovo della flotta

(FERPRESS) – Roma, 18 FEB -Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha aperto il processo per acquistare 210 autobus elettrici e ibridi, che ne sostituiranno altri con tecnologie più inquinanti e vecchi di 15 anni che raggiungeranno la fine della loro vita utile tra quest’anno e il 2025. Tale novità rientra nella roadmap annunciata lo scorso dicembre per il miglioramento della qualità ambientale della flotta di autobus di Barcellona, ​​secondo la quale d’ora in poi verranno incorporati solo veicoli puliti e preferibilmente a trazione elettrica.

La gara aperta questa settimana, di grande volume e concordata con la Metropolitan Transport Authority (ATM), è suddivisa in cinque lotti, due dei quali corrispondono a veicoli 100% elettrici ea zero emissioni, per un totale di 78 unità: 29 articolati dotati di pantografo per possibilità di ricarica e 49 batterie standard e pantografo per la ricarica notturna in garage, quest’ultima suddivisa in due sottolotti da aggiudicare a diversi fornitori.

I 29 mezzi elettrici ad alta velocità si aggiungeranno all’ordine dei 23 veicoli della stessa tipologia in fase di produzione e dei 7 attualmente in servizio sulla linea H16. L’obiettivo è realizzare il progetto completo di elettrificazione delle prime tre linee urbane di Barcellona, ​​tutte e tre molto richieste: H16, H12 e V15. Il resto aiuterà a rendere possibile l’alimentazione elettrica di oltre la metà della flotta di autobus di TMB entro il 2030.

Oltre ai veicoli elettrici, il gruppo più numeroso di veicoli da appaltare è quello degli standard ibridi per gas naturale compresso: ne verranno prodotti 85. Il terzo lotto è composto da 23 standard per gas naturale compresso articolato. Tutto sarà destinato a sostituire quelli a gas naturale compresso di vecchia tecnologia. Infine, sono richieste offerte per la fornitura di 24 autobus a due piani con propulsione ibrida diesel-elettrica per sostituire le unità diesel, anche a due piani, del Barcelona Bus Turístic.

Tra le condizioni per i fornitori c’è la consegna scaglionata dei 210 autobus in base alle esigenze di rinnovo della flotta che avverrà ogni anno fino al 2025. Complessivamente il budget di base ammonta a 116 milioni di euro.

Il presidente di TMB, Rosa Alarcón, ha inserito il concorso che ora si apre “all’interno dell’impegno strategico per l’ammodernamento e la totale ambientalizzazione della flotta, che include il deprezzamento dei veicoli diesel, perché vogliamo che la rete degli autobus di Barcellona sia innovativa, efficiente, sicura e, soprattutto, pulita e sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea di decarbonizzare i trasporti e combattere l’emergenza climatica ”.

Per rendere questo possibile, ha sottolineato Alarcón, “TMB ha pianificato un investimento di oltre 400 milioni di euro nei prossimi sei anni, che include non solo l’acquisto degli autobus più puliti disponibili per ogni tipo, ma anche veicoli ausiliari, infrastrutture necessarie e la promozione di idrogeno e biogas come energie green di un futuro che vogliamo accelerare al massimo ”.

L’attuale gara copre circa la metà del fabbisogno di acquisto di autobus di TMB per i prossimi quattro anni, stimato in 410 unità, di cui il 62% a emissioni zero: batteria elettrica, ricarica a pantografo o cella a idrogeno.

Precisamente, tra i tre ordini di autobus aggiudicati e in attesa di consegna c’è quello di 8 unità di batteria a idrogeno prodotte da Caetano Bus. Le altre due sono 23 autobus elettrici forniti da Solaris e Irizar, e 46 ibride a gas naturale (le prime nel loro genere) gestite da MAN ed Evobus. Un totale di 77 nuovi autobus verdi saranno lanciati nel 2021.

Pubblicato da AB il: 18/2/2021 h 11:18 - Riproduzione riservata