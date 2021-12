Barcellona: TMB approva il Piano Strategico e diventa punto di riferimento per il trasporto sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – I Consigli di Amministrazione delle due principali società del Gruppo TMB, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, ​​SA (Metro), e Transports de Barcelona, ​​SA (Autobusos), hanno approvato oggi in via definitiva il Piano Strategico TMB 2025, che mira a garantire che l’organizzazione diventi “un punto di riferimento nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile e raggiunga che nel 2025 il 65% dei viaggi a Barcellona sarà effettuato con i mezzi pubblici, rispetto al veicolo a motore privato”, ha affermato il presidente, Laia Bonet.

