Barcellona: sui treni della linea 5 della metropolitana avviata piattaforma di manutenzione predittiva

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – I treni della serie 5000 sulla linea 5 sono i primi nella metropolitana di Barcellona a beneficiare dell’implementazione di una piattaforma digitale per la gestione della manutenzione, denominata LeadMind, nell’ambito dell’obiettivo di digitalizzazione della manutenzione che coordina il dipartimento Metro Mobile Material Engineering. Il progetto è stato realizzato congiuntamente dal reparto Mobile Material della linea 5 e dalla compagnia ferroviaria CAF.

