Barcellona: più della metà della flotta di bus accetta il pagamento del biglietto singolo con carte di credito

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Il pagamento e la convalida del biglietto dell’autobus singolo con carta bancaria è disponibile da inizio novembre su 604 autobus delle linee regolari TMB, che rappresentano oltre la metà dei 1.100 veicoli della flotta che circola a Barcellona. Questo porta all’obiettivo che le validatrici EMV (Europay Mastercard Visa) si possano trovare entro la fine dell’anno su tutti i mezzi (escluse le linee turistiche).

