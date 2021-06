Barcellona: inizia la campagna di lancio del marchio EcoBus per i veicoli ecologici TMB

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – TMB lancia, proprio in concomitanza con la presentazione dei nuovi autobus elettrici, la campagna di comunicazione del nuovo marchio EcoBus, che darà una nuova immagine e sostituirà il marchio TMB Sustainable. L’azione di comunicazione per far conoscere questa nuova identificazione dei veicoli ecologici prevede una pagina monografica sul sito TMB, un banner, video, messaggi sui social network, locandine e pubblicità sui media.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 11/6/2021 h 13:22 - Riproduzione riservata