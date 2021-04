Barcellona: il Vice Presidente e Ministro dei Trasporti di Gran Canaria visita TMB

(FERPRESS) – Roma, 8 APR – Il vicepresidente del Cabildo Insular di Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, e molti dei suoi collaboratori hanno iniziato una visita alle principali strutture TMB di Barcellona per conoscere le caratteristiche delle reti di metropolitana e autobus e, soprattutto, il modello di sicurezza proattivo applicato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it