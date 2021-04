Barcellona: il riutilizzo dell’energia metropolitana, la chiave di un progetto per promuovere l’intermodalità

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – Il progetto di ricarica di veicoli elettrici per la mobilità personale con energia recuperata dalla metropolitana ha vinto una sfida di innovazione aperta alla partecipazione del personale TMB. Il bando della direzione Metro di TMB (in collaborazione con la direzione Innovazione) ha portato a 140 proposte iniziali, presentate dai lavoratori dell’azienda, che hanno promosso miglioramenti legati ai temi del tempo libero, connettività, comfort e interazione. Dodici di queste proposte sono state prototipate e sei sono arrivate in finale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 27/4/2021 h 12:00 - Riproduzione riservata