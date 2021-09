Barcellona: i nuovi treni della metropolitana di TMB candidati ai premi internazionali Zero Project

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Zero Project (promosso dalla Fondazione Essl) lancia un bando annuale per riunire le pratiche e le politiche più innovative nella promozione dei diritti delle persone con disabilità in tutto il mondo. La raccolta delle candidature porta ad un gala di premiazione che si tiene in Austria (sede della Fondazione) e ad un lavoro completo di analisi e diffusione delle buone pratiche individuate.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 1/9/2021 h 09:53 - Riproduzione riservata