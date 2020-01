Barcellona: dichiarata l’emergenza climatica. Le misure proposte per ridurre le emissioni di porto e aeroporto

(FERPRESS) – Roma, 15 GEN – Oggi, 15 gennaio, è stata decretata l’emergenza climatica nella città di Barcellona e sono state presentate una dozzina di misure per combatterla. Tra questi c’è una proposta di azioni per ridurre le emissioni dal porto e dall’aeroporto della città catalana, dove vengono emesse 12,9 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, quattro volte più della città nel suo insieme.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it