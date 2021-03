Barcellona: al via i test per il minibus elettrico E60 di Rampini sulle strade della capitale catalana

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Un’unità del minibus elettrico E60 della ditta italiana Rampini sta compiendo questa settimana a Barcellona diversi percorsi con carico simulato intorno al garage del Triangolo e oggi è stato presentato internamente nel garage di ‘Horta. L’Ufficio Tecnico lo sottoporrà a diversi test per valutarne consumi, prestazioni e autonomia.

