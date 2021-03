Barcellona: Adif completa il test pilota di un sistema per rilevare la caduta di massi nell’infrastruttura ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 1 MAR – Adif ha approvato l’aggiudicazione del contratto per lo sviluppo ​​del test pilota del progetto Smanslope R + D + i, il cui obiettivo ultimo è quello di avere un sistema operativo per l’allerta di frane in l’infrastruttura ferroviaria.

In particolare, il contratto aggiudicato a Indra Sistemas per un importo di 421.421,39 euro (IVA inclusa) prevede la fornitura, installazione e disinstallazione di tale sistema, nonché la supervisione del suo funzionamento per due anni e la generazione di report sul suo comportamento. Sulla base dei risultati di questo prototipo pre-commerciale, verrà analizzato il suo utilizzo futuro nella rete Adif.

L’installazione, il collegamento e la taratura di un’unità di rilevamento basata su tecnologia DAS (Distributed Acoustic Sensing), da effettuarsi sulla linea Manresa-Terrassa, consentirà l’identificazione e la cattura di quegli eventi legati alla caduta di massi (ed ostacoli in genere) in prossimità del binario per una lunghezza di circa 60 chilometri di linea ferroviaria (30 chilometri su ciascun lato dell’unità di rilevamento, su entrambi i binari). In precedenza si prevede di effettuare una taratura delle apparecchiature sulla linea Soria-Castejón, già in disuso.

Il progetto risponde all’esigenza di fronteggiare il fatto che su pendii o trincee di sgombero, soprattutto se le condizioni geologiche, atmosferiche e morfologiche non sono favorevoli, possono verificarsi movimenti di versante che comportano la mobilitazione di ammassi rocciosi, smottamenti di rocce e smottamenti. Per questo motivo è necessario disporre di sistemi di controllo e rilevamento attivi, che ci permettano di reagire in anticipo e intraprendere azioni di mitigazione.

A tal fine Adif ha lavorato per più di un decennio sulla tecnologia DAS, promuovendone l’evoluzione insieme al settore tecnologico e industriale in diverse iniziative. Così, tra il 2007 e il 2010, è stato realizzato il progetto MIFFO (Fiber Optic Infrastructure Monitoring), con il quale è iniziata questa linea di lavoro, e nel 2014 è iniziato il progetto SIMIT, con il quale si è concluso che la tecnologia DAS è adatta alla rilevazione di pendii in caduta nell’infrastruttura ferroviaria. Dopo lo sviluppo di questi progetti, Adif ha concluso la comodità di utilizzare sistemi posizionati nell’infrastruttura e non spediti sul materiale rotabile.

La tecnologia DAS si basa sull’utilizzo di una o più fibre ottiche che vengono posate lungo la linea ferroviaria e che fungono da elementi di rilevamento. Il valore aggiunto del sistema è che deve essere effettuato solo un piccolo intervento alle estremità della fibra, che normalmente è già installata nel canale di comunicazione della linea ferroviaria. Il sistema consente il monitoraggio in tempo reale di una grande lunghezza dell’infrastruttura, ad intervalli di circa 10 metri.

Il progetto Smanslope è una delle sfide tecnologiche promosse e poste da Adif nell’ambito del suo modello di innovazione aperta, al fine di generare soluzioni di mercato per ridurre l’impatto e il rischio nell’esercizio ferroviario. Queste sfide fanno parte del Piano per l’innovazione delle infrastrutture di trasporto 2018-2020 del Ministero dei trasporti, della mobilità e dell’agenda urbana. Nel caso di Smanslope rientra in una delle iniziative guidate da Adif quella che fa riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria.

