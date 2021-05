Barcellona ​​pioniere nella prova del Lion’s City 18E, autobus elettrico di 18 metri a carica notturna

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) effettuerà un test completo dell’innovativo autobus elettrico Lion’s City 18E a partire dal prossimo luglio, per un anno, un veicolo articolato prodotto da MAN che si distingue per la sua ampia autonomia e le emissioni zero. In questo modo Barcellona diventa una delle uniche due città in Europa (l’altra è Colonia, in Germania) ad avere un’unità di prova di questo modello, il primo lungo 18 metri e di grande capacità che può sviluppare un giorno di servizio solo con la notte carica delle sue batterie.

Pubblicato da AB il: 18/5/2021 h 13:33 - Riproduzione riservata