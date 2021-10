Barcellona ​​in prima linea nelle città spagnole per consolidamento della mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Madrid, Barcellona e Bilbao sono le città spagnole che accreditano un maggior grado di compliance nel consolidamento della mobilità sostenibile, secondo la seconda edizione dell’Indice di mobilità sostenibile delle città spagnole (IMSCE), relativo al 2021, realizzata dalla società di consulenza IdenCity, specializzata in processi di trasformazione di città e territori.

L’indice misura, analizza e valuta i sistemi di mobilità di 82 città in tutta la Spagna e per la prima volta include anche uno studio dettagliato di sette aree di trasporto pubblico integrato. Il rapporto afferma che le città spagnole continuano a compiere passi verso il consolidamento della mobilità sostenibile, con un grado di conformità medio del 50,8%, nettamente superato da città come Madrid (63,6%), Barcellona (62, 5%) e Bilbao (61%) .

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 19/10/2021 h 11:19 - Riproduzione riservata