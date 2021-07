Barcellona: TMB testa un modello di autobus a due piani a propulsione elettrica al 100%

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – Questa settimana, l’Ufficio tecnico degli autobus della città di Barcellona sta effettuando le prove di carico e vuoto con un autobus a due piani 100% elettrico a zero emissioni inquinanti, fornito dalla ditta UNVI, con sede in Galizia, per analizzarne i benefici e valutarne l’idoneità al servizio su linee come il Barcelona Bus Turístic.

Pubblicato da COM il: 30/7/2021 h 12:44 - Riproduzione riservata