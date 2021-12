Banca Europea sostiene Sapa e il settore automotive Italiano con 30 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) supporta per la prima volta la società italiana SAPA Spa tramite un prestito di 30 milioni di euro. Le risorse BEI verranno destinate alle attività di ricerca e sviluppo (R&S) dell’azienda campana, attiva nel mercato della manifattura di componenti plastici innovativi e sostenibili per l’industria dei trasporti leggeri e pesanti. Lo scopo è di sviluppare componenti stampati a iniezione caratterizzati da un minor peso e con un maggiore uso di materiale riciclato e biologico, lo sviluppo e installazione di tecnologie produttive digitali, nonché l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle sedi SAPA in Italia e in Polonia.

Pubblicato da COM il: 7/12/2021 h 10:09 - Riproduzione riservata