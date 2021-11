Banca europea per ricostruzione: 150 milioni di euro per la linea ferroviaria da Istanbul al confine bulgaro

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta estendendo un prestito di 150 milioni di euro al governo turco per la costruzione di un tratto di 67 km della linea ferroviaria ad alta velocità da Istanbul al confine bulgaro. Il prestito sosterrà ulteriormente la transizione della Turchia verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

