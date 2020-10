Bagno a Ripoli: vagone ferroviario acquistato dal Comune da Mercitalia Rail torna a nuova vita come spazio espositivo

(FERPRESS) – Firenze, 5 OTT – Un vagone ferroviario che torna a nuova vita trasformandosi in uno spazio espositivo per mostre, spettacoli e luogo di coworking per giovani creativi. A Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, la cultura sale sulla Carrozza 10 con l’inaugurazione di un originale luogo dedicato all’intrattenimento nato da un progetto ideato dal Comune ripolese e dall’associazione Archètipo, cofinanziato dalla Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando “Spazi Attivi”, che punta a innovativi interventi di rigenerazione urbana per riattivare luoghi dismessi destinati ad attività sociali e ricreative.

Pubblicato da COM il: 5/10/2020 h 13:06 - Riproduzione riservata