Aviazione: l’UE e il Qatar firmano un accordo storico sull’aviazione

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – L’Unione europea e lo Stato del Qatar hanno firmato oggi un accordo globale sul trasporto aereo, aggiornando le regole e gli standard per i voli tra il Qatar e l’UE. L’accordo stabilisce un nuovo punto di riferimento globale impegnando entrambe le parti a una concorrenza leale e includendo la protezione sociale e ambientale. La firma significa nuove opportunità per i consumatori, le compagnie aeree e gli aeroporti del Qatar e dell’UE. Il Qatar è un partner aereo sempre più importante per l’UE. È stato il 15° mercato extra-UE più grande nel 2019 con 6,3 milioni di passeggeri che viaggiano tra l’UE e il Qatar.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 19/10/2021 h 14:11 - Riproduzione riservata