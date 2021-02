Aversa: Golia incontra il presidente dell’Eav. A fine marzo 2 nuovi treni Aversa-Piscinola e a breve lavori per le ‘smart stations’ di Eav

(FERPRESS) – Caserta, 18 FEB – Ieri mattina insieme all’assessore Elena Caterino ho incontrato il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Aversa, Alfonso Golia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it