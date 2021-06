AV Verona-Brennero: parte conto alla rovescia per la progettazione. Al Comune di Verona la stesura del masterplan per aree verdi

(FERPRESS) – Verona, 9 GIU – Alta velocità Verona-Brennero, è partito il conto alla rovescia. Tra 270 giorni dovrà infatti essere pronto il progetto preliminare della tratta Pescantina-Verona, il Lotto 4 del progetto del Quadruplicamento della linea ferroviaria di accesso sud alla galleria di Base del Brennero, Fortezza -Verona, come previsto dal protocollo di Intesa siglato nel 2013 tra Comune e RFI e poi aggiornato con un secondo protocollo nel 2020. Quest’ultimo, include le due novità chieste dal Comune di non alzare il livello di posizionamento dei binari e di studiare la possibilità di una stazione intermedia a San Massimo sulla linea storica quindi per i passeggeri locali. .

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/6/2021 h 12:01 - Riproduzione riservata