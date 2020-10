Autovie Venete: Serracchiani, un velo di opacità dietro i tagli al personale. Bene che i sindacati abbiano sollevato la questione

(FERPRESS) – Trieste, 5 OTT – “Non ci provino nemmeno a far ricadere sul Covid i tagli di personale o altre manovre che la Lega vuol fare in Autovie Venete. Da quando la gestione è passata di mano un velo di opacità è calato sulla partecipata regionale, di cui con assoluta evidenza il presidente Fedriga non si è mai occupato: affidato il timone di Friulia a Federica Seganti, che a sua volta ha nominato il veneto Paniz, la scacchiera si è spostata nella regione di Zaia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 5/10/2020 h 08:24 - Riproduzione riservata