Autotrasporto: Sindacati, bene risorse per formazione. Estenderle anche a logistica

(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – “Bene le risorse destinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla formazione professionale nel settore dell’autotrasporto”. Lo affermano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, aggiungendo “ora auspichiamo che questa iniziativa aiuti la ripresa celere del confronto sul rinnovo del contratto nazionale Trasporto Merci, Logistica e Spedizione, scaduto da oltre un anno”

