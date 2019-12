Autotrasporto: Serracchiani, ok nuove regole Ue contro dumping sociale

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – “L’accordo delle istituzioni europee sul ‘pacchetto mobilità’ è un passo avanti positivo per l’autotrasporto italiano, rispetto a una condizione che vede finora le nostre imprese subire una concorrenza sleale consumata soprattutto sulla pelle dei lavoratori distaccati, e che colpisce in modo particolare il Nordest”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera, commentando l’accordo sul testo del “Pacchetto mobilità” raggiunto a Bruxelles dal processo decisionale del Trilogo, con importanti decisioni relative alle norme sul trasporto stradale internazionale.

18/12/2019