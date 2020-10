Autotrasporto: Serracchiani, stop concorrenza sleale. No abusi in somministrazione transnazionale

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – “Intervenire in difesa delle aziende di autotrasporto italiane virtuose, danneggiate da chi abusa dell’istituto della somministrazione transazionale che consente una concorrenza sleale favorita dal differenziale di costo tra la contribuzione nazionale e quella di altre nazioni dell’Est Europa”. Lo chiede la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani con un’interrogazione ai ministri del Lavoro e dei Trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it