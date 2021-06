Autotrasporto: proclamato il fermo dal 15 al 19 giugno presso i porti liguri, le piattaforme logistiche e il confine di Stato con la Francia

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Legacooperative, Trasportounito informano di aver dichiarato lo stato di agitazione e le giornate di fermo con modalità da concordare dalle ore 0:00 del 15.06.2021 alle ore 23:59 del 19.06.2021 presso i tre porti liguri di Genova, La Spezia e Savona, tutte le piattaforme logistiche e il confine di Stato con la Francia.

