Autotrasporto: nasce il coordinamento di Fai Liguria, si consolida Conftrasporto e sale a 40 il numero delle federazioni regionali

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – Autotrasporto: nasce il coordinamento di Fai Liguria, si consolida Conftrasporto. Con la costituzione, a Genova, della Federazione regionale degli Autotrasportatori Italiani, sancita oggi nel corso dell’assemblea Fai, sale a 40 il numero delle federazioni regionali e territoriali associate, in rappresentanza delle imprese dell’autotrasporto. La FAI Liguria si unirà nel rappresentare la Federazione sul territorio ligure alla FAI di Genova.

