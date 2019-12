Autotrasporto: Filt Cgil, da Ue alcuni progressi ma anche criticità su norme tempi guida e riposo

(FERPRESS) – Roma, 19 DIC – “Ci sono alcuni lievi progressi ma rimangono anche alcune criticità”. Così il segretario nazionale della Filt Cgil Michele De Rose sull’accordo sul Pacchetto mobilità, raggiunto a Bruxelles dal processo decisionale del Trilogo (Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo), che riguarda le norme del trasporto stradale internazionale, spiegando che “i progressi sono rispetto all’introduzione del tachigrafo intelligente di ultima generazione su tutti i veicoli, pesanti e leggeri; rispetto al cosiddetto periodo di cooling off, ossia di stop, relativo alle operazioni di cabotaggio e all’applicazione delle regole di cabotaggio al trasporto combinato strada, ferrovia, o mare; rispetto al ritorno regolare del veicolo nel paese di stabilimento dell’azienda, come misura chiave nella lotta contro le letter box companies nel trasporto stradale ed infine rispetto al fatto che non sono state aggiunte ulteriori esenzioni all’applicazione del distacco delle norme dei lavoratori nel trasporto su strada”.

Pubblicato da COM il: 19/12/2019 h 08:50 - Riproduzione riservata