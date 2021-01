Autotrasporto: 5 milioni di incentivi dal Mit per formazione professionale del settore

(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di euro agli incentivi per le attività di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.



