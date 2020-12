Autotrasporto, AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Assotir insieme per la legalità e contro lo sfruttamento del lavoro

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – Applicazione più efficace della normativa contro le pratiche illegali nell’autotrasporto. E’stato questo l’oggetto dell’incontro, svoltosi questa mattina, tra il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo e il Segretario Nazionale di Assotir, Claudio Donati accompagnato dal rappresentante in Italia per i porti, Patrizio Loffarelli. L’AdSP ha, infatti, accolto favorevolmente la richiesta del Consorzio Autotrasportatori di Civitavecchia di costituire un Tavolo Permanente per la trasparenza e la legalità nell’autotrasporto delle merci.

Pubblicato da COM il: 14/12/2020 h 16:14 - Riproduzione riservata