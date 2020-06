Autostrade: Uilt, no a ricorso ammortizzatori sociali nella fase di ripresa del traffico

(FERPRESS) – Roma, 5 GIU – “Le decisioni unilaterali assunte da diversi concessionari di proseguire l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per ulteriori 5 settimane nonostante il costante e progressivo incremento del traffico autostradale e il riavvio delle attività del paese nella fase 2, non possono trovarci d’accordo”. È quanto dichiarano il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario nazionale, Marco Verzari, della Uiltrasporti che hanno inviato una lettera ai Ministeri dei Trasporti e del Lavoro e all’Inps, chiedendo un intervento immediato, in mancanza del quale al degenerare della situazione “la risposta non potrà che essere inevitabile ed immediata con ogni azione legittima a tutela dei lavoratori e dell’utenza.

