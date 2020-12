Autostrade: Masucci (EBiNAT), importanti integrazioni retributive ai dipendenti in cig per Covid

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – “Lo scorso luglio il consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale Società Concessionarie, Autostrade e Trafori (EBiNAT) ha messo a disposizione un importo di 7 milioni di euro per sostenere, tramite un’integrazione al reddito, tutti i lavoratori di Autostrade che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per Covid19: in base a un accordo firmato da Federreti e Fise-Acap con Filt-CGIL, FIT-CISL, UilTrasporti, SLA-Cisal e Ugl Viabilità e logistica lo scorso 25 novembre, questo importo sarà erogato ai lavoratori entro febbraio 2021. Entro questa data, i dipendenti percepiranno dunque la differenza tra la retribuzione che hanno ricevuto tramite ammortizzatori sociali e il loro stipendio”.

Pubblicato da COM il: 30/11/2020 h 12:46 - Riproduzione riservata