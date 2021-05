Autostrade: Filt Cgil, da Telepass atteggiamento lesivo delle relazioni sindacali

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – “Un atteggiamento arrogante e lesivo delle prerogative e del ruolo delle organizzazioni sindacali, teso a delegittimarle”. Così la Filt Cgil sulle relazioni sindacali con la società Telepass del Gruppo Atlantia che hanno portato alla proclamazione, mercoledì 26 maggio prossimo, di uno sciopero nazionale di 4 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori della società.

