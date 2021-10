Autostrada del Brennero dà vita al secondo gruppo ferroviario italiano merci con ingresso di InRail Spa a fianco di RTC Spa e Lokomotion

(FERPRESS) – Roma, 18 OTT – Autostrada del Brennero Spa dà vita al secondo gruppo ferroviario italiano del comparto merci con l’ingresso di InRail Spa a fianco di RTC Spa e Lokomotion Gmbh. Nell’ultima seduta, infatti, il Consiglio di amministrazione della capogruppo presieduto da Hartmann Reichhalter ha deliberato, su proposta dell’Amministratore Delegato Diego Cattoni, l’aumento di capitale necessario alla controllata STR Spa per acquisire il 75% di InRail Spa, impresa ferroviaria attiva nel trasporto merci in Italia e verso i Paesi confinanti.

