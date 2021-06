Autostrada Asti-Cuneo: il Mims approva il progetto esecutivo lotto Alba-Roddi

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato il progetto esecutivo del tratto da Alba a Roddi (tecnicamente il lotto II.6.b) sul collegamento autostradale Asti-Cuneo. Il via libera, avvenuto dopo un prolungato e complesso iter istruttorio, dà certezza al completamento di un’opera ferma da oltre 30 anni che ha un’importanza rilevante sul territorio anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

