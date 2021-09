Autostrada A14: incontro tra Regione Abruzzo, Regione Marche, Ministero Infrastrutture e Aspi

(FERPRESS) – Pescara, 2 SET – Si è tenuto martedì l’incontro con il Ministero e Autostrade per l’Italia per decidere la programmazione di ripartenza dei lavori dopo la pausa estiva.

La sospensione dei cantieri nel periodo estivo, richiesta con forza dalla Regione Abruzzo ha prodotto gli effetti positivi sperati, consentendo di eliminare, quasi totalmente, le problematiche che si sono verificate durante l’anno, permettendo una normale circolazione dei mezzi.

