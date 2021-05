Autorità portuale di Gioia Tauro: avvio lavori di banchinamento, funzionali all’accosto del bacino di careggio

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 12 MAG – Prosegue a pieno ritmo il programma di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel porto di Gioia Tauro. Questa mattina, sono stati avviati i lavori di realizzazione della banchina di ponente ad opera della ditta Fincosit, un’impresa italiana tra le maggiori nel settore dell’ingegneria civile con un’alta specializzazione nel campo marittimo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it