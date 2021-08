Autorità Portuale del Tirreno meridionale e Ionio riunisce il primo Comitato di Gestione

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 11 AGO – Si è tenuta stamattina la seduta inaugurale del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Presenti all’incontro i membri di diritto a cui il presidente Andrea Agostinelli ha dato il suo benvenuto e rivolto il proprio ringraziamento: << per il futuro lavoro che sarà portato avanti in modo costruttivo dal Comitato di gestione, – ha detto – che ho voluto riunire oggi a soli due mesi dall’istituzione dell’Ente. Con l’odierna riunione, questa assise, che mi onoro di presiedere, assume la piena operatività quale organo collegiale di indirizzo strategico di vertice, ispirato nella propria azione a criteri di efficacia, trasparenza, managerialità e produttività>>. Lo rende noto un comunicato dell’Autorità

La riunione ha avuto inizio con le presentazioni dei componenti il Comitato di gestione nella persona di Tommaso Calabrò in rappresentanza della Regione Calabria, Domenico Berti indicato dalla Città Metropolita di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro, Antonio Ranieri comandante dell’Autorità Marittima e il segretario generale Pietro Preziosi che, per legge, assume la guida della segreteria del Comitato.

Hanno, altresì, preso parte all’incontro, per competenza delle materie oggetto di discussione, il comandante del porto di Crotone, Vittorio Aloi, il comandante del porto di Gioia Tauro, Giancarlo Filippo Salvemini, e la presidente del Collegio dei Revisori, Maria Teresa Mazzitelli.

Tra gli argomenti inseriti all’ordine del giorno, si è discusso del regolamento di funzionamento di gestione del Comitato, che richiama le disposizioni della legge 84/94, istitutiva delle Autorità di Sistema portuale.

E’ stato illustrato ai presenti dal responsabile del Settore legale, Simona Scarcella, che si è soffermata sulla validità delle delibere del Comitato che <<assumono immediata esecutività all’atto di assunzione di voto e non in seguito all’approvazione dei verbali, che per legge avviene nella seduta successiva>>.

Considerate, comunque, le diverse rilevazioni poste in essere dai componenti dell’assise è stato deciso di sospendere l’approvazione del regolamento e rinviarla alla prossima seduta del Comitato, dopo avere recepito i contributi dei presenti.

L’incontro si è, quindi, concluso con il saluto del presidente Andrea Agostinelli che, nel rinnovare il suo ringraziamento, ha dato appuntamento al prossimo settembre.

Pubblicato da AAR il: 11/8/2021 h 16:04 - Riproduzione riservata