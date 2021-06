Automotive: Benaglia (Fim Cisl), bene convocazione tavolo il 23 giugno. Occasione per affrontare transizione ecologica

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – “Dopo mesi di richieste è arrivata per il giorno 23 giugno alle 14.30, la convocazione del tavolo automotive al Ministero dello Sviluppo Economico.

Bene, finalmente una risposta concreta ad una esigenza che avevamo avanzato come sindacati metalmeccanici da tempo. Il 23 giugno sarà l’occasione per parlare quindi al Ministero non solo di crisi, ma di sviluppo e politiche industriali che servono e sono indispensabili per una delle filiere manifatturiere più importanti del nostro Paese, nel pieno di una transizione tecnologica”.

Pubblicato da COM il: 18/6/2021 h 16:52 - Riproduzione riservata