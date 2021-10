Autolinee Toscane: superati i 16.000 utenti registrati sul sito at-bus.it

(FERPRESS) – Firenze, 27 OTT – Superati i 16.000 utenti registrati sul sito at-bus.it. Boom di registrazioni alla piattaforma di Autolinee Toscane che consente di aprire il proprio profilo e acquistare l’abbonamento al trasporto pubblico della Toscana. In circa 2 settimane si è registrata una media di oltre 1.000 utenti ogni giorno e questo numero è destinato ad aumentare.

