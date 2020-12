Autolinee Toscane esprime soddisfazione per acquisto nuovi bus. Lombardi, interessati a collaborare al progetto

(FERPRESS) – Firenze, 4 DIC – “È una eccellente notizia per il trasporto pubblico locale”. È questo il commento del presidente di Autolinee Toscane, Bruno Lombardi, alla notizia che la Giunta regionale ha deciso l’acquisto di nuovi 500 bus, parte dei quali ecosostenibili, ad emissioni zero, tra cui appunto mezzi elettrici e a idrogeno.

