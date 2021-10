Autolinee Toscane: 3.000 registrazioni al sito. Positiva risposta al nuovo sistema di bigliettazione

(FERPRESS) – Firenze, 15 OTT – Sono oltre 3.000 i passeggeri che si sono registrati al sito at-bus.it. Nei primi sette giorni di apertura del sito web di Autolinee Toscane, gestore del TPL della Toscana dal 1° novembre, circa 400 utenti al giorno hanno fatto accesso e si sono registrati. Circa il 20% degli utenti ha richiesto un’agevolazione, il 12 % studenti, mentre il restante ha attivato profili agevolati ISEE o L.R. 100/98. L’utente più giovane registrato ha 6 anni, il più anziano 88.

