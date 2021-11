Autoguidovie si rafforza in Piemonte grazie a Cavourese. Firmata acquisizione 100% quote

(FERPRESS) – Milano, 16 NOV – Autoguidovie – l’azienda fra i più importanti player del settore TPL in Italia – ha firmato un accordo preliminare per l’acquisizione del 100 per 100 delle quote della Cavourese SpA, azienda piemontese impegnata nei settori del trasporto pubblico locale, delle linee turistiche e del noleggio con conducente.

Antonio Fenoglio, socio di maggioranza di Cavourese, si dice «molto soddisfatto di questo accordo con Autoguidovie che garantirà la continuità aziendale e la sicurezza per i dipendenti e per i clienti di Cavourese in un periodo molto difficile per il trasporto pubblico locale piemontese e nazionale».

Pubblicato da COM il: 16/11/2021 h 09:34 - Riproduzione riservata