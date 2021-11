Autoguidovie presenta la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità. Promossa centralità del cliente

(FERPRESS – Milano, 11 NOV – 150 stakeholder coinvolti, obiettivi di sostenibilità e crescita aziendale messi nero su bianco su un documento: oggi, alle 11:00, Autoguidovie ha presentato il “Bilancio di sostenibilità“, giunto alla quinta edizione, realizzato attraverso la lente dell’Agenda 2030 Onu e basato su cinque pillar: l’identità di Autoguidovie, la sostenibilità e le dimensioni sociale, ambientale ed economica.

