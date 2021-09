Autoguidovie firma uno storico accordo Sindacati per la trasformazione e innovazione digitale

(FERPRESS) – Milano, 14 SET – Autoguidovie ha siglato con le principali sigle sindacali un importante accordo quadro volto alla trasformazione e all’innovazione digitale. Si tratta di una prima assoluta nel panorama del trasporto pubblico italiano che ha l’obiettivo di dare seguito al progetto di innovazione della mobilità nel DNA nel quadro di una strategia triennale di Digital transformation, già avviata dal 2019 che ha avuto un’accelerazione importante in questi mesi. Il percorso è realizzato in partnership con le più importanti società del mondo tecnologico, leader nei propri settori. Con tale accordo, oltre a consolidare già quanto fatto finora, sono state gettate le basi per traguardare Autoguidovie nello scenario futuro, mettendo al centro il Cliente e il proprio personale per una nuova competitività perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale innalzando sempre di più la qualità del servizio erogato.

Pubblicato da COM il: 14/9/2021 h 11:45 - Riproduzione riservata