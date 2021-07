Autoguidovie: al via Bus2School servizio di prenotazione posto per studenti delle linee extraurbane verso Pavia e Vigevano

(FERPRESS) – Milano, 27 LUG – Autoguidovie presenta “Bus2School”, l’innovativo servizio di trasporto bus dedicato agli studenti delle scuole superiori che vanno a scuola a Pavia e Vigevano e utilizzano le linee extraurbane. Si tratta di linee di autobus speciali a prenotazione che, sommandosi al normale servizio di linea già potenziato, permetterà agli studenti di viaggiare in comodità e sicurezza garantendo, in anticipo, il posto a bordo nel rispetto delle norme anti-Covid. Le corse dedicate a prenotazione, infatti, garantiranno il distanziamento tra i passeggeri assicurando anche l’effettiva disponibilità senza problemi di sovraffollamento.

